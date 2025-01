La strage di cassonetti. Ne hanno incendiati 5

Vandali scatenati a Gabicce. Negli ultimi 4 giorni sono andati a fuoco almeno 5 cassonetti (foto) della spazzatura, nella zona adiacente a via Guido Rossa. Cassonetti e bidoni della carta presi d’assalto da mani incendiarie, tutti nell’arco di una manciata di metri l’uno dall’altro. L’ultimo episodio è stato messo a segno mercoledì scorso e i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area circostante evitando il propagarsi delle fiamme. Potrebbe trattarsi di un brutto e pericoloso "scherzo", questa l’ipotesi più accreditata e, anche grazie ai filmati delle telecamere, gli inquirenti stanno cercando di risalire ai colpevoli.

Pochi giorni fa a Gabicce Monte i residenti erano stati svegliati di soprassalto da due detonazioni, a distanza molto ravvicinata. Qualcuno aveva fatto esplodere con due petardi o due bombe carta due parchimetri che si trovano in via Panoramica, proprio davanti all’hotel Everest e non lontano dalla chiesa di Sant’Ermete. "Un danno da almeno 16mila euro per l’amministrazione comunale – aveva denunciato Marila Girolomoni, sindaco di Gabicce -. Si potrebbe trattare di un atto vandalico oppure l’azione di chi pensava di sottrarre il denaro del parchimetro che si trova al suo interno". Circa un anno fa, poco prima della zona in cui sono stati distrutti i parchimetri, qualcuno aveva dato fuoco alla statua di una madonnina.

ant. mar.