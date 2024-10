Ladri in viale. Portano via soldi e gin

Hanno forzato la serranda alle 7 del mattino, mandano in frantumi una vetrata (foto). Poi sono entrati nel locale, "Taqueria 183" in viale Trieste, hanno preso il fondo cassa e dato che non c’era altro contante, hanno pensato bene di arraffare cinque bottiglie di gin. Risveglio di rabbia e desolazione per Patrizio Agabiti, titolare del locale, e di numerosi altri tra Fano Pesaro e Bologna, compreso il Sushiya in via Cavour. "Ci siamo svegliati con la telefonata della Vigilar che fa sorveglianza nel locale – racconta –. La cosa che ci fa rabbia è che alle 7 del mattino, in viale Trieste, con un albergo davanti e la gente che fa footing o va a comprare il giornale, sembra assurdo che a qualcuno possa venire in mente di spaccare una vetrata in maniera indisturbata". Agabiti ha tamponato la situazione sigillando il vetro con lo scotch così da poter riaprire in attesa che l’infisso sia riparato o sostituito. "Sono arrivati anche i carabinieri, speriamo che riescano a individuare i ladri, magari con le videocamere. Di sicuro andrò a fare denuncia". Non è la prima volta che Agabiti subisce furti: "E’ successo in tutti i miei locali – dice – e più di una volta. Adesso pure alla luce del giorno".

b.i.