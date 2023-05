Lara Ottaviani nel direttivo AssTra

Il presidente di Ami spa Lara Ottaviani (foto) è stata eletta come componente del consiglio direttivo di AssTra Associazione Trasporti, l’associazione nazionale che annovera le aziende di trasporto pubblico regionale e locale in Italia, sia a capitale pubblico sia a capitale privato.

La nomina è arrivata durante l’assemblea generale di Asstra che si è svolta a Roma il 23 maggio: "Si tratta di un riconoscimento del ruolo fondamentale che Ami riveste nel settore del trasporto pubblico e dell’impegno che ogni giorno l’azienda riversa nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino – commenta Ottaviani –. Questo incarico mi consentirà di seguire da vicino le dinamiche e le tematiche nazionali che riguardano il settore, in un momento di grande difficoltà per il trasporto pubblico locale in seguito agli importanti eventi che si sono verificati dalla pandemia ad oggi, e di mettere a disposizione del nostro territorio l’esperienza maturata. Questo risultato è arrivato grazie anche al sostegno dei rappresentanti delle altre aziende delle Marche, regione che ora può contare su una più numerosa rappresentanza all’intero dell’associazione nazionale".