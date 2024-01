L’assalto degli 8mila. Ingressi entro le 10 con documenti e pass. Navette anche di notte

Punto ristoro con il villaggio del cibo di strada dalle 13 fuori la Vitrifrigo Arena e un servizio navetta gratuito, andata e ritorno per chi parteciperà alla giornata inaugurale dell’anno da Capitale di Pesaro 2024: saranno questi i servizi pensati dagli organizzatori per agevolare l’esperienza di sabato 20 gennaio offrendo gusto e mobilità sostenibile. Indicativamente la mattinata con ospite d’onore il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella prevede l’accesso tassativo in astronave degli 8mila spettatori accreditati entro le 10 del mattino e si stima, verso le 13/13,30 la conclusione.

Dell’opportunità di rispettare le tempistiche date si è ribadito per evitare il rischio di restare fuori: le forze dell’ordine infatti dovranno controllare, anche con il metal detector, quanti entreranno e le disposizioni saranno attuate rigidamente. Se si dimentica il documento d’identità valido o non si è in grado di esibire la prenotazione (cartacea se acquisita a teatro, sul telefonino o stampata se acquisita su Vivaticket), non sarà possibile prendere parte allo spettacolo.

Prima di riprendere la festa, con alle 16 il concerto gratuito di Max Gazzè e dalle 19 (con inizio alle 20) con la balera animata dall’Orchestra di Mirko Casadei, gli organizzatori hanno pensato a dare un punto ristoro all’uscita dell’astronave. ci sarà un villaggio di “food street“, il cosiddetto cibo di strada.

E il servizio navetta gratuito? Adriabus sarà presente con i propri mezzi sia per coprire l’andata e ritorno alla Vitrifirgo Arena al mattino, per la cerimonia di Mattarella che per coprire l’evento notturno con ospite d’eccezione Rosa Chemical. Quali saranno gli orari? All’andata il servizio Adriabus di navetta gratuita, dal centro verso la Tombaccia, sarà dalle 8,30 alle 9,30 ogni 15 minuti, dal parcheggio di San Decenzio e zona mare. In particolare le fermate previste saranno San Decenzio (orario 8,30; 8,45; 9,00; 9,15), Viale Trieste sud (orario 8,35; 8,50; 9,05; 9,20); Piazzale della Libertà (8,38; 8,53; 9,08; 9,23); viale Trieste nord (8,40; 8,55; 9,10; 9,25); Vitrifrigo Arena (orario 8,50; 9,05;9,20; 9,35).

"In servizio avremo due mezzi – spiega Lara Ottaviani, presidente Adriabus –. Indicativamente, dopo 15 minuti dall’evento di Mattarella parte la prima navetta di ritorno. Il servizio prevede una navetta ogni 15 minuti fino a esaurimento richiesta". Confermati anche gli orari della navetta gratuita a servizio del l’evento notturno (dj set a pagamento con Rosa Chemical).