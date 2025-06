Lavori in via delle Mura, variazioni del traffico per il varco 2 della Ztl

Con la prosecuzione dei lavori in via delle Mura, per il rifacimento della pavimentazione e il consolidamento della zona del bastione di Santa Chiara, il Comune precisa che per tutti i titolari di permesso per il varco 2, già dal mese di marzo scorso, è possibile accedere da tutti i restanti varchi ztl.

"In seguito alla chiusura totale di via delle Mura – specifica il Comando di Polizia Locale – è stata disposta la surroga del Varco 2 della ZTL, ovvero tutti coloro che possiedono un’autorizzazione di accesso per quel varco possono utilizzare, con le stesse modalità e negli stessi orari previsti dal proprio permesso, qualsiasi altro varco della ZTL". Tutto ciò sarà valido fino al 31 dicembre 2025, ferma restando l’osservanza della segnaletica e il rispetto degli orari di autorizzazione.