Le "Femminucce" di Federippi

Oggi alle 21 allo Spazio Webo via Gagarin, 161 a Pesaro arriva Federica Fabrizio, conosciuta ai più come Federippi, su Instagram 85mila follower, attivista per il nuovo femminismo e non solo. Presenterà il suo ultimo lavoro "Femminucce. Donne che cambiano le regole" in libreria da un paio di mesi, una pubblicazione che spinge alla riflessione. Quello che muove l’autrice è il desiderio di eliminare tutte le differenze di genere e ogni discriminazione. Ha partecipato all’ultima edizione del reality show Pechino Express con l’amica Giorgia Soleri. Federippi vuole raccontarci cosa vuol dire essere attiviste per il femminismo a partire dal racconto delle storie di 14 donne che hanno cambiato le regole. A conversare con Federippi ci saranno l’illustratrice Sto da Dea e Antonino Di Gregorio, consulente editoriale. A cantare una selezione di brani ci sarà Elena Sanchi, accompagnata alla chitarra da Nicolas Micheli. Francesca Ferrante leggerà alcuni estratti del libro. Info. 349 1044709.

b.t.