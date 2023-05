Lezioni ed altro Una giornata tutta per Calvino

TeatroCust2000, Teatro Accua e il Comune di Urbino invitano tutti, domani, a una giornata di eventi dedicata al maestro Italo Calvino dal titolo "In città visibili", che si terrà in via Valerio, con attività, lezioni e spettacoli.

Si comincerà alle ore 16 con i laboratori "Le città visibili", seguiti, alle 18, dalla presentazione dell’iniziativa alle autorità a opera di Donatella Marchi e Gianni Villa. Alle 18.30 ci sarà una lezione aperta su Calvino tenuta da Salvatore Ritrovato, mentre TeatroCust2000 terrà una lettura performatica basata su "Prima che tu dica: ‘Pronto’", opera dello scrittore italiano, con la partecipazione degli allievi della stagione 202223.

Poi, musica, letture e piece teatrali a palco aperto. In chiusura, alle 20.30, lo spettacolo teatrale "Cosmix" del Gruppo Accua del Centro socioeducativo "Francesca", con regia di Villa, seguito dalla musica dal vivo dei Sunset Riders.

n. p.