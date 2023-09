"L’idea di Ucchielli è pericolosa"

L’idea di realizzare un termovalorizzatore per risolvere a livello regionale il problema dello smaltimento dei rifiuti, messa in campo dal sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli, trova la contrarierà di Legambiente che senza mezze misure dice "è totalmente sbagliata e pericolosa, contraria alle politiche ambientali e ai principi di sviluppo ecosostenibile e dell’economia circolare su cui tutte le istituzioni concordano a cominciare dalla Comunità Europea". A sostegno della sua tesi l’associazione ambientalista aggiunge, riguardo alla pericolosità: "E’ noto che l’incenerimento dei rifiuti produce e immette nell’atmosfera sostanze tossiche come il particolato fine e nanoparticelle, metalli tossici e migliaia di composti chimici alcuni dei quali cancerogeni, mutagini ed interferenti endocrini dannosi per l’organismo".

Quindi le conclusioni dove Legambiente indica la strada "da seguire è il potenziamento ulteriore della raccolta differenziata dei rifiuti, e ancora di più la costruzione di impianti in grado di riciclarli, di cui il centro e sud Italia è sprovvisto. Il biodigestore è uno di questi impianti che Legambiente ha sostenuto ma che il sindaco Ucchielli e la sua giunta hanno rifiutato, su pressione di un comitato cittadino che perseguiva fini prettamente politici, privando il nostro territorio di uno strumento importante, che avrebbe evitato anche la proposta della discarica di Riceci, anch’essa finalizzata a fare cassa"