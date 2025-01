L’Italservice resiste e festeggia in casa del Padova

Padova

1

Italservice

2

VINUMITALY : Feverati, Molaro, Rafihna, Mello, Giampaolo R., Lucacel, Mascambruni, Alves, Basile, Cachero, Uider, Gargantini. All. Giampaolo L.

ITALSERVICE PESARO: Ricordi, Tonidandel, Galliani, Patias, Barichello, Gastaldo, Wittig, Badahi, Petrucci, Taurisano, Achilli, Saponara. All. Bargnesi.

Reti: Barichello al 16’, Patias al 21’66, Molaro al 32’27.

La partita si sblocca a 4’ dal termine del primo tempo. E’ il solito Barichello che di destro tira a sinistra del portiere di casa, Feverati, e infila la porta con un’azione in ripartenza. E’ 0-1 per i pesaresi. Il vantaggio gasa i biancorossi che da quel momento si accendono. Il primo palo dei padroni di casa arriva a 1’25’’ dall’intervallo con Molaro. Si va alla pausa lunga con gli uomini dei mister Bargnesi avanti di un gol. Nella ripresa Pesaro inizia subito forte e dopo 2’ Patias gonfia la rete e sigla lo 0-2 dei marchigiani con un rasoterra che passa sotto le gambe dell’estremo difensore dei veneti. Il Petrarca però reagisce, c’à l’assalto alla porta ospite, ma Ricordi dice no. Padova spinge, ci crede. Pesaro difende. A 35’ mister Giampaolo prova il tutto per tutto inserendo il portiere di movimento. Ma capitan Tonidandel e compagni resistono.

b. t.