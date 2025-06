L’oggetto in spiaggia non era una bomba ma il componente perso da una nave

Rodolfo Roveti, il pensionato 70enne di Piobbico che una task force tra vigili del fuoco, Soccorso alpino, Protezione civile e carabinieri stava cercando sul monte Nerone da domenica, è stato ritrovato vivo nel pomeriggio di ieri in discrete condizioni di salute e, pare, solo leggermente ferito e molto affamato. Roveti ha trascorso 3 giorni e 3 notti in totale isolamento, circondato solo dal silenzio della foresta. L’uomo faceva parte di una comitiva che partecipava al rito della transumanza del bestiame dai pascoli di fondovalle all’alpeggio in cima al monte Nerone, ma aveva deciso di scendere da solo dal rifugio Corsi.