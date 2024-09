Loreto Pesaro e Matelica già nel ruolo di protagoniste

Tre settimane all’avvio della serie B Interregionale 2024-25 a forti tinte marchigiane con ben sette squadre della nostra regione nel girone E da 12 e sono iniziati i primi test per valutare lo stato di forma dopo il primo periodo di preparazione. Ha iniziato benissimo una delle grandi favorite, il rinnovato, ma ancora assai competitivo, Loreto Pesaro, che all’esordio la settimana scorsa ha superato in casa un team di categoria superiore, la General Contractor Jesi, pur di un solo punto, 76-75. Quindi venerdì nel derby pesarese anticipo del campionato, il Loreto ha superato 77-61 il Bramante (che era invece alla prima uscita assoluta) grazie a un secondo quarto a senso unico (22-8) in 40 minuti per il resto sul filo dell’equilibrio. Derby anticipo del campionato anche nel maceratese con un’altra big del girone, Matelica, che ha affrontato in casa, a Castelraimondo, il Civitanova: ha vinto la squadra più accreditata nonostante le assenze di Musci e poi Dieng, per 84-75, contro una Virtus che non ha comunque affatto sfigurato. Nel Matelica subito Morgillo dominante con 23 punti, ma anche un brillante Zanzottera (20) mentre nel Civitanova i nuovi acquisti Fofana (22 punti) e Pavicevic (19) hanno subito fatto vedere che coach Domizioli può contare su di loro. Civitanova aveva già esordito in amichevole qualche giorno prima, vincendo tutti e quattro i parziali (per un complessivo 76-52) contro la Sutor Montegranaro, militante in serie C. Matelica avrebbe poi dovuto giocare una amichevole con Jesi sabato, ma il match è stato posticipato al 14 settembre, sempre a Castelraimondo.

Prime due amichevoli anche per la Goldengas Senigallia che mercoledì scorso ha largamente prevalso a Baia Flaminia contro il Pisaurum (serie C) con un 103-70 su cui ha inciso però un secondo quarto a senso unico (37-13). Ben più attendibile il test di venerdì a Recanati contro una pari categoria: ha vinto la squadra di casa 76-68 nonostante i 13 punti del giovane di scuola Vuelle Pietro Sablich. Porto Recanati invece ha debuttato due giorni fa, sabato sera, in casa contro il Roseto 2020, altra avversaria nel girone E di B Interregionale: al PalaMedi gli abruzzesi hanno avuto la meglio in tutti e quattro i parziali disputati, per un totale di 63-76 nonostante i 10 punti dell’acquisto estivo Cicconi Massi. Recanati dal canto suo, prima di affrontare Senigallia, aveva a sua volta esordito al PalaCingolani contro un quintetto di serie C, la Stamura Ancona, superata 66-52 tra l’entusiasmo di circa 250 spettatori, decisamente non pochi dato il periodo: lo straniero Urbutis subito decisivo come il colpo di mercato Magrini, per entrambi 14 punti. Altri test previsti in settimana e fino a pochi giorni dall’avvio del torneo, previsto sabato 28 settembre.

Andrea Pongetti

Nella foto: coach Ceccarelli

del Loreto