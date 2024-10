L’Unieuro ancora con il problema Dawson. Tavernelli è la mente, Harper il braccio

Seconda trasferta consecutiva per la Carpegna Prosciutto, che ancora con Baioni ’ad interim’ sulla panchina, stasera è di scena a Forlì. All’Unieuro Arena la Vuelle troverà una formazione con gli stessi punti in classifica, caduta nell’ultima giornata in trasferta a Brindisi (82-63), ma che tra le proprie mura ha vinto entrambe le gare disputate finora, demolendo prima Cento e poi battendo Verona 92-86. Capo-allenatore della formazione romagnola è Antimo Martino, al terzo anno su questa panchina con cui ha raggiunto la finale playoff due anni fa e la semifinale l’anno scorso: incrocia Pesaro dopo due anni e mezzo, quando sedeva sulla panchina della Fortitudo, poi retrocessa. Nelle ultime due uscite come titolari dei ruoli esterni sono partiti l’americano Demonte Harper (11.5 punti con il 21% da tre) e l’ex Tortona Tavernelli (foto), sopperendo all’assenza, ormai diventata un caso, di Shawn Dawson. L’israeliano nei primi due match ha collezionato 7.5 punti tirando con il 17% dal campo, per poi infortunarsi contro Cento alla terza giornata. Nel prepartita di Brindisi coach Martino ha dichiarato che tornerà quando non avrà più dolore e sarà in grado di allenarsi con intensità, allontanando sempre di più il rientro. Nell’ultima gara, con grandi difficoltà offensive di Forlì che non ha mai superato i 20 punti in un quarto, sono stati dati 10’ al 2006 Pinza, in uscita dalla panchina insieme a Daniele Cinciarini. Il 41enne pesarese, che ha concluso la scorsa stagione ad oltre 11 punti a gara, tornerà ad affrontare la sua ex squadra dopo quasi cinque anni dall’11 gennaio 2020. Negli spot di ala ci sono Luca Pollone e Raphael Gaspardo, ampiamente cercato dalla Vuelle gli anni scorsi, fatti rifiatare con l’impegno talvolta di Harper da ala piccola, dati i suoi 198 cm, e Davide "Dada" Pascolo. L’ex Trento e Milano, da tre anni in A2, sta viaggiando a buone medie con 7 punti e 6 rimbalzi. Sotto canestro completano il roster il centro titolare Daniele Magro, impiegato solo 7.5 minuti in questo inizio di stagione, e l’ex Pistoia Del Chiaro, 10 punti in 22 minuti di media.

Leonardo Selvatici