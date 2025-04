Malore in grotta a Piobbico: soccorsi difficili per salvare un escursionista

Pesaro, 5 aprile 2025 – Una persona è stata colta da un malore all'interno della grotta dei cinque laghi nei pressi di Piobbico. Sul posto per le operazioni di soccorso si sono recate la squadra dei vigili del fuoco di Cagli, con il personale del 118 e il soccorso alpino.

Sono in corso le operazioni per stabilizzare la persona e si sta provvedendo a disostruire l'ingresso della grotta per consentire il passaggio della barella speleo. Non si conoscono al momento le condizioni dell’uomo che, dalle prime informazioni risulta essere un giovane padre allievo di un corso introduttivo alla speleologia. Sarebbe stato colto da un attacco cardiaco.

Dalle prime ricostruzioni sembra che l’uomo abbia accusato un malore improvviso mentre si trovava all’interno della grotta e si sia poi accasciato al suolo. Le comunicazioni tra l’interno e l’esterno risultano difficoltose. Insieme a lui si trova un medico che sta provvedendo al primo soccorso in attesa di rinforzi anche da parte del gruppo speleologico in arrivo da Ancona.