"Marchegiani, al ballottaggio contro la destra ti sosterrei. Tu faresti lo stesso con noi?"

"Se mai dovessi arrivare al ballottaggio contro la destra, io ti sosterrò senza esitazione alcuna. Tu farai lo stesso nei confronti di qualsiasi candidato sceglieranno democraticamente le migliaia di nostri elettori alle primarie del 7 aprile?" E’ la domanda che Samuele Mascarin di In Comune, in corsa per le primarie insieme agli tre colleghi del centrosinistra, rivolge al candidato sindaco dei Progressisti Stefano Marchegiani che ha chiuso ad ogni possibile collaborazione dopo le primarie. Marchegiani sollecitato da Fanesi ha risposto che "non c’è più tempo per i ribaltoni" aggiungendo che i Progressisti "non inganniamo gli elettori". E così Mascarin ha deciso di inviare a Marchegiani una lettera aperta: "Caro Stefano, ieri ho letto (sulle pagine di Fano del nostro giornale, ndr) un tuo polemico intervento rivolto al centrosinistra, di cui hai fatto parte, con un attacco pesante al Pd e un’ingenerosa sportellata in faccia a uno dei candidati alle primarie (il riferimento è a Fanesi del Pd)".

"Non una parola, invece, contro la destra che, tra le altre cose, sta devastando la sanità fanese nel silenzio assordante del prestanome imposto da Acquaroli (Luca Serfilippi, ndr). Mi sento, avendo condiviso con te la sfida delle primarie del 2014 e il governo della città pur con un ruolo meno importante del tuo (Marchegiani è stato vice sindaco nella prima giunta Seri) di chiederti non solo rispetto per le migliaia di cittadine e cittadini che tra poche settimane parteciperanno alle primarie del centrosinistra, ma soprattutto di condividere con me e con il popolo del centrosinistra un punto fermo: che il nostro unico avversario è la destra. Per questo, con molta trasparenza e alla luce del sole, anticipo pubblicamente una cosa per me scontata: se mai tu dovessi arrivare al ballottaggio contro la destra ti sosterrò senza esitazione alcuna. Tu farai lo stesso nei confronti di qualsiasi candidato sceglieranno democraticamente le migliaia di nostri elettori alle primarie del 7 aprile? Credo – conclude Mascarin – che la tua risposta a questa mia domanda consentirà a tutto il popolo del centrosinistra di fare una scelta consapevole alle prossime elezioni amministrative e superare alcune ambiguità non più sostenibili".

An.Mar.