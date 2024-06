Marina Stepanenko e la moda, connubio con lirica e champagne

Giorni fa c’è stata la presentazione della collezione di moda “Ricomporre l’infranto“ di Marina Stepanenko, talentuosa fashion designer brand MaximeyMarina. Teatro di questo evento è stato l’atelier in centro a Pesaro, dove non è passata inosservata la presenza di modelle. Ha condotto la serata Francesca Guidi con un format che è vincente (Moda& Champagne) alla presenza di ospiti tra i quali anche il vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini e l’ospite speciale in visita a Pesaro, il sindaco di Nanterre.

Ha aperto l’evento la voce della soprano Maria Abramishvili incantando i presenti, mentre il connubio tra Fashion e Conceptwine ha lasciato spazio alla degustazione e presentazione della cantina Francese di Champagne Dheurles et Fils esclusivista di Villa Francesca Relais a Gradara. Le acconciature sono state fatte da Lorenzo Bernardini Hair Stylist & staff, una ricerca di armonia tra arti e bellezza per la passerella di MaximeyMarina, la ricerca dei tessuti e l’importanza di "ritrovare se stessi" attraverso un capo unico e originale che proponeva una estrosa sperimentazione gotico-romantica. La coppia di cantanti lirici il tenore Ian Cherliantsev e la soprano Maria Abramishvili con l’ultima esibizione live hanno congedato il pubblico sotto i clic del fotografo ufficiale dell’evento, Svetlana Kabitkova.

E’ seguito un brindisi a Marina Stepanenko che ha omaggiato Pesaro Capitale Italiana della Cultura, città in cui vive e vorrebbe realizzare il suo sogno nella moda proprio muovendosi dalla Regione Marche.

