Massimo Guidi:: "Ecco tutte le ragioni delle nostre dimissioni"

Tra il numeroso pubblico presente in aula ieri, anche l’ex consigliere Massimo Guidi, il quale, riguardo i più volte citati episodi delle dimissioni del sindaco e dei giorni successivi, fino alla Commissione di Controllo di ieri l’altro, precisa: "Anche a nome di Rossi e Carobini, ci tengo a ribadire che le nostre dimissioni non sono state causate da alcuna pressione diretta o intimidazione. Ma in primis le parole usate dal sindaco al Consiglio e anche i giorni successivi sulla stampa e in tv hanno fatto sì che venissero meno le condizioni per continuare a lavorare in Consiglio. Poi, certi comportamenti e il linguaggio usati da consiglieri e assessori non hanno fatto onore all’assemblea cittadina e hanno contribuito alla nostra decisione. Le ragioni per cui abbiamo lasciato sono dunque molteplici e toccano sfere personali che ci hanno reso sicuri della scelta".