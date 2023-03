Mazzaferro, strada più larga e sicura per la scuola elementare

È in arrivo una nuova viabilità a Mazzaferro: sono cominciati i lavori di allargamento della carreggiata in via Achille Grandi, all’altezza dell’incrocio con piazza Casteldurante, sopra alla scuola elementare. L’intervento si sta concretizzando tramite l’arretramento della recinzione della casa adiacente al bivio, che il Comune aveva comprato nel 2021. Oltre a rendere più fluido il traffico in uno dei punti più congestionati e critici del quartiere, lo scopo dell’acquisto è dotare la scuola di nuovi spazi e Mazzaferro di una nuova sala civica. In seguito, aveva spiegato il sindaco, si penserà anche alla realizzazione di una piazza.