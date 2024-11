Megabox, che rimpianto: "Buttati via punti preziosi"

Torna a casa senza punti la Megabox Ondulati del Savio da un campo difficile come quello di Chieri, contro un’avversaria tra le più insidiose: ma le tigri hanno più di un rimpianto per una partita che si era messa per il verso giusto dopo la vittoria in volata del primo set e due successivi parziali giocati alla pari, sprecando nel terzo set un vantaggio iniziale di sei lunghezze. La sconfitta fa scivolare la squadra biancoverde all’ottavo posto in classifica, superata da Bergamo e Busto Arsizio.

Questo il commento dell’allenatore delle tigri Andrea Pistola: "La partita ha confermato alcune criticità nella gestione delle situazioni complesse. Non è la prima volta che ci facciamo rimontare vantaggi consistenti dimostrando mancanza di personalità e commettendo una serie di errori, senza riuscire a reagire. Con Scandicci non avevamo pressione addosso e siamo riusciti a giocare con la mente libera, mentre ieri, in una partita in cui avevamo reale possibilità di fare punti, non abbiamo saputo giocare nel modo giusto i momenti decisivi. Dispiace molto, perché in questo modo vanifichiamo tutto il buono che facciamo durante la partita e buttiamo via punti preziosi". Così alla fine della partita Erblira Bici: "Abbiamo giocato molto bene il primo set per poi calare via via nel nostro rendimento, e questa non è la prima volta che ci capita".

b.t.