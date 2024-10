Megabox contro Golia: arriva Conegliano. Angeli: "Con loro sempre un match speciale"

Nella quinta giornata del campionato di A1 Tigotà la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia riceve oggi alle 20.45 al PalaMegabox le campionesse d’Italia e d’Europa della Prosecco Doc Imoco Conegliano, capolista del campionato a punteggio pieno dopo il successo casalingo di domenica contro Bergamo. Anche la Megabox è in striscia positiva da tre giornate, e si è temporaneamente assestata alla terza piazza con 9 punti, alla pari con squadre di fascia top come Scandicci, Novara e Chieri.

L’incontro con Conegliano, diretto da Veronica Papadopol e Ilaria Vagni, sarà trasmesso in diretta Tv da RaiSport e in streaming su Volleyball World Tv (www.volleyballworld.tv). Così presenta la partita il presidente della Megabox Ivano Angeli: "Quella con Conegliano è sempre una partita speciale. Loro sono una delle squadre più forti della storia della pallavolo italiana, ed è un onore per noi giocare e misurarci ogni anno contro di loro. Ogni anno riescono ad avere la meglio sulle avversarie, e anche quest’anno hanno alzato ulteriormente l’asticella, con l’arrivo di campionesse come Gabi e Zhu. Da parte nostra, avere un’avversaria del genere al PalaMegabox ci spingerà a superarci e a cercare di metterla in difficoltà con il nostro entusiasmo e la nostra voglia di vincere. Per i nostri tifosi è un’occasione da non perdere per cercare di sostenerci in un’impresa difficile, ma non impossibile. La squadra è in un buon momento, e darà tutto quello che ha". Anche quest’anno, a qualunque pretendente allo scudetto tricolore toccherà fare i conti con la squadra di Daniele Santarelli. Al palleggio, al fianco della campionessa polacca Joanna Wolosz figura la giapponese Nanami Seki, l’anno scorso in patria alle Toray Arrows. Ora che è arrivata anche la cinese Zhu Ting (l’anno scorso a Scandicci), il reparto schiacciatrici fa ancora più paura: oltre a Zhu, gli altri nuovi arrivi sono quelli della brasiliana Gabi Guimaraes, superstar del volley internazionale già al Vakifbank Istanbul, e della polacca Martyna Lukasik, l’anno scorso al Chemik Police.

b.t.