Menga, un’altra squalifica. Un riminese dirige col Perugia

Ennesima squalifica per Michele Menga, fin qui sanzionato 5 volte in stagione. Stavolta il dt della Vis aveva tutte le ragioni per protestare nei confronti dell’arbitro Diop a fine partita, reo di non aver fischiato il fallo su Mattioli in occasione del gol del Rimini. E’ stato punito con una giornata di squalifica e 500 euro di ammenda (è la terza volta) per condotta irriguardosa.

Altre ammende: Arezzo 300 euro; dirigenti: inibito fino al 16 aprile Pasciuti (Carrarese); squalifiche calciatori: una giornata a Paolucci e Gatto (Ancona), Teraschi e Germinario (Pineto), Della Latta (Carrarese), De Maria (Lucchese), Palomba (Olbia), Milani (Pescara), Montevago (Entella).

Designazioni. Scelta irrituale, a pochi giorni da un derby che ha lasciato parecchie scorie: sarà un arbitro di Rimini a dirigere Vis Pesaro-Perugia di domenica prossima (ore 20,45). Si tratta di Andrea Zanotti (assistenti Chiavaroli di Pescara e Chiarella di L’Aquila, quarto uomo Coppola di Castellamare di Stabia). Zanotti

è al terzo anno di C e ha un precedente con i pesaresi: Entella-Vis 2-1 della scorsa stagione. Nessun precedente con il Perugia. Zanotti in questa stagione ha diretto 23 gare tra Serie C, Coppa di C e Primavera.

Giovanili. Alla sconfitta ‘indolore’ della Primavera di Sandreani con il Latina (0-1), sono seguite le gare delle squadre Under vissine: nel triplo confronto di U15 U16 e U17 con la Fermana una vittoria (U15, 0-1), un pareggio (U16, 3-3) e una sconfitta (U17 3-0). L’Under 14 ha vinto 1-0 a Perugia nel test match con i grifoni.