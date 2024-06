Merlo-Virtus ancora uniti: "Grande squadra in A2"

Il martello Pietro Merlo e la Virtus Fano ancora insieme per un altro anno. Entrato in punta di piedi l’anno scorso e diventato man mano il trascinatore della Smartsystem Fano, è stato anche l’uomo decisivo in battuta nella finale play off di ritorno contro San Donà. Per la società biancorossa una conferma importante in vista del nuovo campionato di serie A2.

A proposito del rinnovo, lo stesso giocatore veneto ci tiene a ricordare: "Tutto è avvenuto durante i play off – afferma l’attaccante virtussino – dentro di me ci speravo, sarei voluto rimanere volentieri. Poi è arrivata la proposta della società e devo dire che sono molto felice".

Il ragazzo di Thiene è legato a Fano per tanti motivi: "Per la società, la città e i tifosi – ammette Merlo – abbiamo lavorato tutti in modo compatto superando le mille difficoltà che il campionato ci ha messo di fronte. Tante pressioni all’inizio, poi qualche inciampo ma siamo riusciti a superare tutto alla grande". Pietro Merlo, silenzioso e riservato, ma dotato di una forza straordinaria oltre a delle qualità tecniche uniche è man mano entrato nella testa e nei cuori dei fanesi portando spesso in estasi il pubblico marchigiano: "La gente di Fano è stata straordinaria – ammette Merlo – senza loro non ce l’avremmo fatta". Poi lo schiacciatore della Smartsystem guarda al futuro: "Dopo quello che abbiamo vissuto – continua Pietro – non posso negare di essere dispiaciuto di aver perso una buona parte del gruppo vincente, un gruppo che nel corso della stagione ha trovato un’incredibile compattezza. Ma, nello stesso tempo, giocherò in A2 in una grande squadra con elementi di valore assoluto. Il livello si alzerà, ci saranno avversarie tostissime e noi dovremo essere bravi a giocare tutte le gare con il coltello fra i denti". Parola di Pietro Merlo.

b.t.