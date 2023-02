Misurarsi col latino per ritrovare se stessi: "La strada maestra non passa dai clic in rete"

"Perché moriamo peggiori di come siamo nati?". Con una versione tratta da “Lettere a Lucilio“ di Seneca che esprime la propria visione del mondo a partire da una massima di Epicuro, ieri si sono misurati i 76 studenti, partecipanti alla prima edizione del certamen latino “l’Idolino“. La competizione, riservata agli studenti iscritti al triennio dei licei classici e scientifici di tutto il territorio della provincia di Pesaro Urbino, consisteva nella traduzione dal latino con il solo ausilio del dizionario, della propria preparazione e delle proprie attitudini. "I ragazzi sono arrivati puntuali anche da Urbino, Fano e Sassocorvaro e hanno sfruttato per intero le tre ore a disposizione – osserva Elena Del Prete, l’insegnante che con le altre colleghe del liceo Marconi, Francesca Gasperini, Anna Sanchini e Federica Iacomucci, ha organizzato il certamen intitolato all’Idolino (statua romana rinvenuta a Pesaro nel 1530). Idea e sostegno del certamen sono stati della famiglia di Clementina Berdini, farmacista, ex studentessa del Marconi, scomparsa prematuramente, nel 2021, all’età di 51 anni. Le prime a ringraziare dell’opportunità di crescita data ai liceali sono state le insegnanti Del Prete, Gasperini, Sanchini e Iacomucci. "La competizione – ha osservato quest’ultima – può essere occasione per i giovani di...