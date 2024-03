Mms riorganizza il servizio clienti. Orari più comodi per i cittadini

Marche Multiservizi riorganizza il servizio clienti ed amplia gli orari degli sportelli di Urbino, Urbania e Terre Roveresche. Da domani negli sportelli di questi comuni aumenteranno gli orari a disposizione dei cittadini per un servizio assistenza ancora più vicino ai cittadini che potranno accedere in maniera più comoda, semplice e veloce agli sportelli clienti.

"Una riorganizzazione che ci consentirà di offrire un’assistenza più puntuale ed efficiente migliorando la qualità complessiva del servizio -spiega la dirigente della funzione Clienti e Servizi Regolati di Marche Multiservizi Tania Tramontozzi-.Come Marche Multiservizi vogliamo essere sempre più vicini ai cittadini". Nell’ambito della riorganizzazione dell’attività dei 18 sportelli clienti di MMS presenti nel territorio provinciale (Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Cartoceto, Fossombrone, Gabicce Mare, Lunano, Macerata Feltria, Vallefoglia, Terre Roveresche, Pergola, Pesaro, Piobbico, San Lorenzo in Campo, Sant’Angelo in Vado, Urbania e Urbino) da domani verrà potenziato il monte ore complessivo. Queste le novità: Come previsto dalla delibera Arera infatti lo sportello clienti di Urbino resterà aperto tutti i pomeriggi e non più solo il martedì ed il giovedì. Dalla prossima settimana l’ufficio di via Sasso passerà infatti ad essere aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 18. Apertura prevista anche il sabato dalle 8:30 alle 12:30. Orari ampliati anche a Urbania, tutti i lunedì dalle 8:30 alle 12, e a Terre Roveresche, tutti i giovedì dalle 11 alle 13. Cambia l’orario, pur mantenendo lo stesso monte ore complessivo, a Cagli, lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12:30 e il giovedì dalle 14 alle 17, a Cantiano, tutti i giovedì dalle 10 alle 12, a Macerata Feltria, tutti i giovedì dalle 14 alle 16, a Pergola, tutti i venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 16 e Sant’Angelo in Vado, tutti i lunedì dalle 14 alle 16. Invariata la situazione negli altri sportelli tranne a Cartoceto, tutti i giovedì dalle 8:30 alle 10. "Da aprile avremo un’ulteriore novità anche per Pesaro -continua Tania Tramontozzi-: lo sportello clienti di via Mario del Monaco a Pesaro il Sabato mattina sarà aperto solo previo appuntamento: questo consentirà di ridurre le code azzerando sostanzialmente i tempi di attesa".