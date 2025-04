Molinelli e il brivido dei colossal

Domani l’Orchestra Sinfonica “Rossini“ propone un appuntamento emozionante ed imperdibile (Teatro Rossini, ore 21). Nell’ambito della stagione “Sinfonica Edizione 2025 – La musica attorno – Xanitalia, insieme per il territorio“, l’Orchestra, per l’occasione schierata nella formazione sinfonica più ampia, con oltre cinquanta elementi, sarà impegnata in Colossal, un omaggio alla musica da film. Sul podio torna il direttore per l’innovazione OSR, Roberto Molinelli (foto), compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra famoso a livello mondiale anche per la capacità di dare forma sinfonica ai generi musicali più diversi.

La Rossini eseguirà le colonne sonore da Harry Potter a Indiana Jones, da Superman a Il signore degli anelli, da Il Gladiatore a James Bond, a Star Wars. L’apertura del concerto sarà affidata alla sigla cinematografica per eccellenza, quella della 20th Century Fox. La musica ha sempre accompagnato le pellicole cinematografiche fin dai tempi del cinema muto, sottolineando, anticipando, amplificando immagini e parole dei film. L’Italia vanta alcuni tra i compositori di colonne sonore più famosi al mondo, tra cui i premi Oscar Ennio Morricone e Nicola Piovani, ma non mancano stranieri, da John Williams ad Hans Zimmer.

Biglietti da 5 a 15 euro al Rossini e Vivaticket, anche on line (10 euro per under 30 e 5 euro per gli allievi del Conservatorio).

ma. ri. to.