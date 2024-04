monserra

MONSERRA: Pigliapoco, Coltorti, Giobellina, Carbone, Omenetti (45’st Perini), Togni, Morsucci (27’pt Ferrero), Serpicelli, Calcina (38’st Nacciarriti), Nardone, Castignani. All. Mancini.

PERGOLESE: Aluigi, Salciccia, Fontana (42’st Franceschelli) , Bartolucci (6’st Piermarioli), Rebiscini, Savelli, Anastasi, Gaia, Fraternali (30’st Petrucci), Alessandri (6’st Poggetti), Bucefalo (42’st Casagrande). All. Guiducci.

Arbitro: Persichini di Macerata.

Reti: 2’pt e 6’pt Fraternali, 3’st Serpicelli, 7’st Savelli, 46’st Coltorti.

Il Barbara Monserra parte male e la Pergolese non perdona. Inizio da incubo per i locali che capitolano dopo un paio di minuti su diagonale di Fraternali che, con l’aiuto del palo, batte Pigliapoco. Barbara Monserra in confusione: sugli sviluppi di un corner, Fraternali approfitta di una dormita difensiva per regalarsi la doppietta. Proprio come nel primo tempo il gol arriva subito, stavolta però segna il Barbara Monserra grazie a Serpicelli che non spreca davanti ad Aluigi. La gioia dura poco, Savelli rimette al sicuro il vantaggio pergolese con un tiro da posizione decentrata. Nei minuti finali il gol di Coltorti rende solo meno pesante il passivo ma i tre punti prendono la strada per Pergola.