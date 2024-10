Monsignor Tani e la squadra calcistica di don Hugo Oliveros

Una passione quella per il calcio che trascende il tempo e lo spazio. Una missione quella del calciatore in un’impresa che s’intreccia in questo caso con l’incontro tra don Hugo Oliveros, sacerdote della piccola comunità di Pole di Acqualagna, ed un gruppo di 34 atleti non più giovanissimi della stessa parrocchia. La squadra di calciotto – iscritta al campionato amatoriale provinciale – nasce anche sorretta dallo stesso parroco che oltre ad esserne guida pastorale e primo tifoso ha assunto un ruolo onorario. Durante la messa domenicale, alla presenza dell’arcivescovo emerito di Urbino, Giovanni Tani, nella giornata delle cresime compiaciuto per il sodalizio, il gruppo è stato presentato dal sacerdote ai fedeli che ricordando le volontà papa Francesco, ha benedetto i devoti prim’ancora che atleti. Nella foto monsignor Tani con don Hugo, Pellegrini, Rombaldoni, Passeri e Poggiaspalla.