Montecchio, due inaugurazioni. Aprono una palestra e negozio di elettrodomestici

A Vallefoglia proseguono le aperture di nuove attività sportive e commerciali. Domenica scorsa ben due nuove attività hanno aperto al pubblico. La prima inaugurazione riguarda la palestra “Montecchio Sport” in via Marche 1, a Montecchio. Oltre 100 ragazzi hanno partecipato all’evento, avendo l’opportunità di visionare e provare personalmente i macchinari e le attrezzature della nuova palestra, caratterizzata da locali ampi e spaziosi, ideali per l’attività fisica e con un angolo benessere. La seconda inaugurazione ha riguardato il negozio “Affare Fatto” in Corso XXI Gennaio 145, sempre a Montecchio, che propone vari articoli, tra cui elettrodomestici e casalinghi.