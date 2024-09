Montechiaro, 200 atleti in gara: podismo che riscopre il territorio

Tutto pronto per la gara podistica del XXI Giro del Montechiaro in programma domani. La manifestazione è stata presentata in sala Rossa. Tra gli intervenuti Massimo Ciabocchi, presidente Auser che ha detto: "Questa bella gara da 21 anni si svolge in tandem con la tradizionale festa del volontariato". Poi Simone Ligi, presidente Apd Borgo e Oscar Malerba, uno degli organizzatori della podistica hanno illustrato il programma: "La podistica del Giro del Monte Chiaro, maschile e femminile, una delle più apprezzate del territorio a cui partecipano sempre oltre 200 atleti, sia bambini che agonisti in uno scorcio di natura che parte dal centro sportivo presso il parco del Foglia e sale su per la strada del Monte Chiaro fino al bastione di Pozzo Alto e da lì fino al luogo di partenza dove avviene la premiazione degli atleti. La lunghezza del percorso, per la gara competitiva, è di 9 km. Ma si può fare anche una passeggiata non competitiva. Ritrovo alle 8,30 presso l’impianto polivalente di Borgo Santa Maria. Sono diverse le categorie partecipanti e numerosi i premi che verranno distribuiti. Inoltre sono previsti premi di partecipazione a tutti gli iscritti. Un particolare ringraziamento allo sponsor Neomec". Ha concluso l’assessore Mila Della Dora: "Grazie a organizzatori e volontari: si tratta di una bella manifestazione, una sana competizione che ha anche un valore aggregativo. Attraverso il podismo si scopre il territorio, si riceve e si restituisce qualcosa dai luoghi che si percorrono: tutto questo rappresenta il valore sociale dello Sport". L’evento patrocinato dal Comune di Pesaro e Uisp Sport per tutti, vede la sinergia delle associazioni del territorio tra cui Apd Borgo, Auser, Amici per la Corsa di Borgo, Polisportiva Montecchio 2000, Patto di quartiere e volontari di Pozzo Alto.

Luigi Diotalevi