Montefelcino, Capitale al quadrato. Una settimana di storia e sapori

Punta su storia, musica e poesia Montefelcino, che da domani al 30 giugno sarà il nuovo protagonista di “50x50: Capitali al quadrato“, progetto simbolo di Pesaro 2024 che vede i cinquanta Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino, a turno, capitali per una settimana lungo questo anno così speciale. "Un’occasione irripetibile, specialmente per i piccoli comuni come il nostro – dice il sindaco Maurizio Marotesi –, che ci consente di mettere in evidenza le eccellenze del territorio e valorizzarlo dal punto di vista turistico. Quello che si potrà vivere a Montefelcino nella nostra settimana della cultura sarà una passeggiata tra storia, poesia e musica. Un percorso che ci porterà a celebrare la storica Battaglia del Metauro con 200 figuranti che ci faranno rivivere l’evento che ha deciso le sorti della Seconda Guerra Punica. Un viaggio nella cultura con serate dedicate alla lettura di poesie dell’autrice montefelcinese Augusta Tomassini, alle recite di poesie dialettali composte da autori locali, infine eventi musicali con la Banda Musicale Cittadina ed il concerto dell’Orchestra Olimpia".

Regna molta curiosità sulla rievocazione storica della Battaglia del Metauro: "Ad Pugnam Parati – spiega Corrado Re, coordinatore dell’evento – nasce per celebrare un importante episodio della Seconda Guerra Punica, accaduto nel 207 a.C. tra i romani e le truppe cartaginesi guidate da Asdrubale che segnò il corso della storia. Ricreate e animate da più di 25 associazioni di rievocazione storica, provenienti da tutta Europa, si potranno visitare le ricostruzioni degli accampamenti militari e il villaggio Piceno, che riporta in vita arti e mestieri delle popolazioni del Metauro. A Sterpeti di Montefelcino è stato ricreato un fedele scenario vivente di più di 2200 anni fa". Si comincia domani a Montemontanaro con il museo degli antichi mestieri itineranti. Dalle 16 merenda con la "crescia tel forn". Alle 21 Concerto Valzangona e inaugurazione della settimana con la banda Musicale Cittadina. Martedì 25 alle 21 a Monteguiduccio recital di poesie. Mercoledì 26 alle 18 a Montefelcino Cosa c’è Dop, alla scoperta del nostro capitale gastronomico, con Valentina Marchetti. Alle 21 a Villa Palombara lettura di poesie di Augusta Tomassini. Giovedì 27 alle 18,30 a Montefelcino secondo appuntamento con Cosa c’è Dop con Raffaele Papi. Alle 21 a Fontecorniale passeggiata notturna. Venerdì 28 alle 21 a Montefelcino Soap Opera Dream in Lis. Sabato 29 dalle 9 alle 24 a Sterpeti la Battaglia del Metauro che replica domenica dalle 9 alle 20. Poi alle 21, a Montemontanaro, gran finale con l’Orchestra Olimpia in “Notturno Contadino“.