Montesi, Maldoni nuovo allenatore: "È un grande privilegio essere qui"

È ufficialmente iniziata la stagione sportiva della Montesi Volley Pesaro. I biancorossi anche quest’anno militano nel campionato di Serie C e attualmente sono alle prese con la preparazione estiva, diretta da Michele Maldoni (foto), nuovo allenatore, che subentra a Massimiliano Antonini. Maldoni è entrato a far parte del team biancorosso grazie alla cooperazione con la Virtus Volley Fano. "Essere l’allenatore della prima squadra è un grande privilegio – commenta -, e un’opportunità unica, in quanto è una società storica e ben organizzata, che ha grandi obiettivi sia a livello giovanile, sia nella prima squadra". Coach Maldoni si è poi soffermato sulla squadra: "Ci sono diverse differenze, sia dal punto di vista della provenienza (6/7 giocatori arrivano dalla Virtus e gli altri sono di casa Montesi), sia dal punto di vista anagrafico. Sono convinto però che le differenze possano dare ottimi risultati, perché l’esperienza dei grandi aiuterà la crescita dei piccoli e l’esuberanza di questi ultimi porterà vivacità ai più esperti".

Per la squadra di Pesaro all’orizzonte c’è subito la Coppa Marche. Sabato 21 settembre, i biancorossi ospiteranno la Volley3 di Belvedere Ostrense. "Per noi sarà un grande banco di prova - dice Maldoni -. Avremo la possibilità, nelle cinque gare, di testare la squadra e rodare i meccanismi. È una coppa e cercheremo di fare il meglio possibile". Parla anche il presidente della Montesi, Marco Arzeni: "Questa stagione abbiamo una serie di novità - rivela il numero uno del club pesarese -. La nostra prima squadra ha costruito una collaborazione con la Virtus Fano e alcuni giocatori verranno da noi. È una bella idea per costruire una giusta sinergia. Speriamo di ottenere buoni risultati in futuro".

b. t.