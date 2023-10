Mostra di Modellismo Statico a Fano: 100 Modelli alla Darsena Borghese

Inaugurata domenica la 2ª Mostra di modellismo statico organizzata dal gruppo fanese dell’Amni (marinai d’Italia) alla Darsena Borghese. Fino a domenica alle 12, sarà visibile tutti i giorni dalle 17 alle 20 con la possibilità, sabato e domenica, di visitarla anche la mattina dalle 10 alle 12. Un’occasione unica per addentrarsi in quei locali che hanno fatto la storia della marineria fanese. Sono un centinaio i modellini esposti, tra imbarcazioni e aeroplani in scala, appartenenti a 30 espositori privati di cui 7 fanesi uniti dalla passione per il modellismo. "Questa mostra è la prosecuzione di quella dell’anno scorso - spiega l’organizzatore Giacomo Pagano - che ha avuto un discreto successo con le sue oltre 600 presenze. Quest’anno abbiamo pensato di replicarla dandogli però un taglio diverso: approfittando dei 100 anni della costituzione dell’Aeronautica Militare abbiamo dato preferenza ai modelli di aerei. Il comparto aereo è circa l’80% dell’esposizione". Sono tutti modelli pluripremiati in concorsi nazionali e internazionali, radunati a Fano con l’aiuto e la collaborazione dal Club di modellismo di Chiaravalle e quest’anno per la prima volta dal Museo storico aeronautico di Loreto. Tra tutti, però, "il pezzo più pregiato è la Regina Margherita, un modello in scala 1 a 100 realizzata dal fanese Sergio Locatelli della nave ammiraglia della flotta italiana fino al 1910".

Tiziana Petrelli