Mostra sulle copie di Raffaello Sanzio: ancora ingresso gratis

"La mostra delle riproduzioni raffaellesche sarà gratuita per tutti fino alla fine di maggio". A dirlo è il presidente del Legato Albani, Nicola Rossi (foto sopra), nei cui locali, al primo piano del Collegio Raffaello, è allestita dal 10 aprile una mostra permanente di copie ad altissima definizione di quadri del Sanzio, che sarebbe dovuta passare a pagamento in questi giorni.

Prosegue Rossi: "La mostra sta andando molto bene; dall’apertura sono entrati circa mille visitatori e alcune scuole. Per divulgare al massimo l’opera di Raffaello tra gli abitanti e le scuole del territorio, abbiamo deciso di estendere la gratuità della visita fino al 30 maggio. In ogni caso, anche dopo, rimarrà gratuita per i residenti e le scuole della città di Urbino, per sempre. Tutto ciò è possibile perché le riproduzioni sono di proprietà del Legato Albani e l’intenzione è che le sale che la accolgono siano destinate permanentemente alla celebrazione del pittore. L’obiettivo della divulgazione e conoscenza del genio urbinate credo stia avendo successo: spesso, quando passo in piazza, ricevo complimenti per l’iniziativa e alcuni residenti mi segnalano i quadri che li hanno impressionati di più, chiamandoli per nome. È un bel segnale, che testimonia che tornando anche più volte si gode al meglio l’effetto visivo delle opere".

La mostra potrebbe anche essere implementata: "Speriamo che i Musei Vaticani ci concedano l’autorizzazione di replicare la Scuola di Atene (affresco di circa 30 metri quadri), che vorremmo installare nel salone Raffaello, completamente restaurato nel 2022". La mostra è aperta dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13; sabato e domenica dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19.

gio. vol.