Moto-turismo, la guida Emozioni su due ruote lungo la Grande Bellezza

Una nuova guida destinata al turismo in moto: "Marche, emozioni in moto", edita da Theta edizioni e sostenuta da Confcommercio Pesaro Urbino, è infatti la prima guida dedicata al mototurismo nelle Marche, con 15 itinerari (1352 km), distribuiti sulle 5 province. Una serie di percorsi agevoli, inusuali e curiosi, ideati da Raffaella Scortichini e Agnese Ausili, titolari di Theta edizioni. E testati sul campo da una signora delle due ruote a motore e cioè Raffaella Rossini, direttore di "Terra di Piloti e Motori", associazione nata nel 2017 per promuovere il turismo motociclistico in provincia. Presentazione a Tavullia, la città dei motori. "Tra le tante forme di turismo outdoor il mototurismo, insieme al cicloturismo, è sicuramente quello più in espansione. La moto consente di percorrere strade e sentieri con maggiore facilità rispetto ai viaggi in auto - ha affermato Amerigo Varotti, promotore della guida con Bper ed Hera - e spesso permette di conoscere luoghi e percorsi non visitabili. La nuova guida, oltre agli itinerari in senso stretto, suggerisce come scoprire in sella il territorio e le sue attrazioni. Questo progetto copre tutta la regione a dimostrazione di come la nostra organizzazione sia in grado di realizzare prodotti turistici per tutte le Marche. Dopo la presentazione alla Bit di Milano, faremo conoscere questa guida in tutto il mondo, nelle fiere più importanti". La sindaca di Tavullia, Francesca Paolucci: "Non c’è posto più adatto per far partire in Italia un progetto simile, dei percorsi in moto. La nostra terra è sempre stata attrattiva per gli appassionati, fino a raggiungere livelli agonistici importantissimi. Qui ha sede l’Academy, qui risiede e si allena un numero di piloti, di campioni del mondo, con pochi eguali in Italia. Una guida dedicata al mototurismo mancava e siamo convinti che sarà apprezzatissima". "Questo progetto nasce proprio qui a Tavullia – ha evidenziato Scortichini - dove abbiamo incontrato una motociclista, la direttrice di Terre di Piloti e Motori". Soddisfatto il presidente Angelo Serra: "Mancava questa guida. La promozione che Confcommercio Marche Nord con l’Itinerario della Bellezza e non solo sta ormai da anni portando avanti sta dando ottimi risultati". Sono intervenuti anche Virna Gioiellieri di Hera, Massimo Tombolini di Bper e Domenico Montillo di Enti Bilaterali del Turismo. Ha concluso Albero Paccapelo di Terra di piloti e Motori: "Abbiamo collaborato con piacere a questa iniziativa. Il mototurismo può fare molto alla nostra regione e ben vengano questi ed altri progetti che contribuiscono a svilupparlo".

Luigi Diotalevi