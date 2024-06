Nasce l’Asd Pantano: giocherà in Prima

Il quartiere 12 di Pesaro avrà una squadra di calcio tutta sua, nasce infatti l’ A.s.d. Pantano Calcio. La neonata società avrà il suo quartier generale presso il campo "Supplementare", all’interno della struttura sarà presente l’ufficio che ospiterà la sede della società mentre sul rettangolo verde avranno luogo gli allenamenti e saranno disputate le partite casalinghe di campionato. L’A.s.d. Pantano Calcio nasce dall’unione del Pesaro Calcio, fondata nel 2002 che nell’ultimo anno ha disputato il campionato di Prima categoria, e la Junior Centro Città, nata nel 1967 che nella stagione appena conclusa ha vinto i play off di Terza categoria conquistando la promozione in Seconda. Nella stagione 2024-2025 il Pantano Calcio disputerà il campionato di Prima categoria (girone A) andando di fatto a sostituire la Pesaro Calcio. La carica di presidente sarà ricoperta da Marco Albini Riccioli, già presidente della Pesaro Calcio e nei prossimi giorni si andrà a definire il nuovo statuto con i relativi nuovi soci. "Quanto alla guida tecnica – comunica il dirigente Eugenio Santarpia – sarà Andrea Pentucci (foto) l’allenatore del Pantano Calcio, confermato come quasi tutta la rosa della Pesaro Calcio, fatta eccezione per qualche calciatore già in partenza. Nei prossimi giorni comunicheremo i nuovi arrivi, lo staff tecnico e coloro i quali faranno parte della dirigenza. I colori sociali saranno il bianco e il rosso".

am. pi.