Nasce l’associazione “Cagli24“

Torna Cagli24, una sigla che fu protagonista nella scorsa legislatura come lista civica della lista del sindaco Alberto Alessandri. In questa nuova veste si definisce un movimento associativo "per il bene comune" e tra i promotori vi è l’ex assessore e Consigliere Comunale Stefano Polidori.

"Dopo diversi incontri e momenti di confronto – si legge in un comunicato di Polidori – siamo lieti di annunciare la nascita di Cagli24 come movimento associativo. Il progetto si rinnova con l’obiettivo di mettere al centro il bene comune, offrendo uno spazio aperto a tutti coloro che desiderano dare il proprio contributo per migliorare la comunità e il territorio.

Cagli24 si propone di superare le logiche partitiche che spesso ostacolano il progresso e alimentano egoismi individuali, incompatibili con il bene della collettività. Il movimento vuole essere aperto a tutti e un punto di riferimento per chi crede nella partecipazione attiva, nella collaborazione e nell’importanza di un dialogo inclusivo e costruttivo.

In questa nuova fase, a breve sarà nominato un nuovo direttivo che guiderà il movimento con spirito di trasparenza e condivisione. Accanto al direttivo, verranno promosse una serie di iniziative volte a rispondere concretamente ai bisogni della comunità, con un unico scopo: far funzionare al meglio la nostra città e avvicinare sempre più i cittadini alla gestione della cosa pubblica.

Cagli24 non sarà solo un movimento, ma un laboratorio di idee e azioni, aperto a chiunque voglia mettersi in gioco per fare la propria parte, perché crediamo che insieme possiamo davvero fare la differenza".

Mario Carnali