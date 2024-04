Neri Marcorè al cinema. E sarà in carne ed ossa

Neri Marcorè oggi sarà al cinema Masetti di Fano e al Multisala Solaris di Pesaro. L’attore marchigiano presenterà la sua prima opera da regista, dal titolo "Zamora". Al Masetti l’appuntamento è alle 17,30 e alle 21,15. Al Solaris alle 20,20 in sala A e alle 20,30 in sala B. Marcorè presenterà il film e poi seguirà la proiezione. Nella pellicola lui compare anche nelle vesti del protagonista interpretando, in un contesto ambientato negli anni ‘60, Walter Vismara, un uomo che lavora come contabile in una fabbrichetta di Vigevano. Ma a un certo punto, da un giorno all’altro, la fabbrica chiude e lui si ritrova suo malgrado catapultato in un’azienda avveniristica. Info. 0721 410615.