Nicole pronta a sollevare il mondo. Già l’aspettano agli Europei

Da una passione nata per caso e curiosità a una convocazione agli Europei, in tre stagioni. Nicole Spini 22enne di Ca’ L’Agostina, Fermignano, andrà alla rassegna continentale di powerlifting, il sollevamento pesi in tre esercizi, con la Nazionale Junior (19-23 anni), gareggiando nella categoria -57 chili. L’evento si svolgerà a Budapest dal 10 al 17 ottobre.

Spini ha cominciato a praticare questo sport durante la pandemia, a marzo 2021, partendo con una palestra fatta in casa e poi spostandosi alla Gymnasium di Urbino. Seguita a distanza da un allenatore è andata a podio ai primi Campionati italiani disputati, quando ancora gareggiava nella -52 chili. Il suo potenziale era però già in vista e un rapido, ma studiato, sviluppo muscolare l’ha portata al salto e ai primi successi.

"Quella volta non avevo ancora muscolo, quindi sono partita da lì – racconta –. Crescendo, ho deciso insieme al mio nuovo allenatore di passare alla -57 e al primo tentativo, nel 2022, ho vinto i Campionati italiani. Tuttavia, la convocazione non è arrivata, mentre quest’anno, che mi sono piazzata seconda alle gare nazionali, sì. La notizia è giunta in modo un po’ particolare. Di fatto, sono stata l’ultima a saperlo – ammette, ridendo –. È stato molto bello, vedersi tra i convocati per gli Europei fa un certo effetto".

Saranno nove le azzurre che andranno alla manifestazione, una per ciascuna categoria di peso, e Nicole si presenta da sesta nel ranking continentale della -57, che tiene conto del record raggiunto nelle tre specialità che comporranno la prova: "Faremo squat, panca piana e stacco da terra – spiega –. Al momento non saprei dire quale sia il mio forte, perché sono cresciuta in tutte e tre. Nel powerlifting facciamo poche gare, per rendere di più in quella decisiva. In Italia, di solito si partecipa a quella nazionale, per le convocazioni, più ad almeno una di specialità: io ne ho fatta una di stacco, arrivando seconda, e una di panca, che si chiama Bertoletti, in cui ho registrato il record italiano con 89 kg, durato però circa un minuto perché un’avversaria mi ha battuto per mezzo chilo".

Nicole gareggia per la Hybrid Powerlifting di Mantova e si allena quattro volte a settimana, tra varie palestre locali e Reggio Emilia, dove, una volta al mese, incontra il proprio allenatore. Per arrivare pronta ai Campionati italiani sono serviti otto mesi, mentre ora, per prepararsi agli Europei, avrà solo sei settimane: "Ancora devo confrontarmi con l’allenatore, non so su cosa agire – ammette –. Però, mancando così poco, sicuramente cercheremo un “picco di performance“, lavorando con carichi alti e volumi bassi. Poi ci sarà una settimana di scarico, prima della competizione. Il 13 ottobre andrò in gara e si vedrà".

Nicola Petricca