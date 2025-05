’Noi Donne’: "Gaza, indignate dal silenzio in Consiglio"

"Come donne siamo indignate di fronte al vostro silenzio e alla scelta di non votare in Consiglio Comunale contro dei crimini verso l’umanità". A dirlo è l’associazione Noi Donne, che ha scritto una lettera aperta alle donne che siedono nei banchi della maggioranza in consiglio comunale. Scrive ‘Noi Donne’: "C’era una mozione contro il blocco degli aiuti umanitari che uccide migliaia di innocenti in Palestina, contro i bombardamenti indiscriminati e continui, contro la strage di un popolo. Voi che siete madri, zie, nonne come fate a tacere? Di fronte ai sudari di bambini morti per fame e stenti, di fronte al pianto di bambini affamati, di fronte al dolore di una madre che ha perso nove figli uccisi mentre, da pediatra, stava curando quelli degli altri in ospedale, di fronte al dolore di tutte le madri, zie e nonne, come fate a voltare il vostro sguardo altrove?

Come fate voi, che frequentate parrocchie e associazioni benefiche, a nascondervi dietro al balbettio del sindaco, nel Consiglio Comunale di venerdì 23 maggio? Non vi si chiedeva di assumere una posizione politica, ma di unirvi nella condanna di ogni terrorismo. Il silenzio su quanto sta accadendo in Palestina è segno di codarda indifferenza al dolore. Una città di cultura come Urbino, dovrebbe condannare tutta assieme un crimine contro l’umanità".

Nella foto: scenario di

guerra

g. v.