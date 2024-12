"Non ci prendono in considerazione"

"Ne parlavo con diversi negozianti e non ci va giù che non sia stata valorizzata piazzale Lazzarini. Hanno messo le casettine nelle vie per dare valore a determinate zone del centro storico, hanno fatto il teatro all’aperto per valorizzare piazza del Popolo. Qui non si fa nulla, nonostante sia l’ingresso della città. Questa è stata considerata come zona non di passaggio. Non siamo mai stati presi in considerazione, nemmeno gli addobbi nonostante la Capitale della cultura, capitale della musica Unesco e pure davanti al teatro Rossini. Delle volte quasi conviene rimanere chiusi per non perdere soldi. Almeno passa il trenino. Vorrei che l’amministrazione venisse qui, via Curiel e via Passeri sono perfette per le casette".