Non voleva lavare i piatti: accoltellato. Arrestato l’aggressore 34enne

E’ stato arrestato per lesioni aggravate il 34enne etiope che l’altra sera ha accoltellato il suo coinquilino somalo di 24 anni. Questi non voleva contribuire alle spese della casa e né ai lavori domestici. Col risultato, che l’etiope ha preso un coltello dalla cucina e ha sferrato un fendente al conquilino colpendolo al petto, toccandogli il polmone con la punta della lama. Questo ha provocato la fuga dell’aggressore ma anche dell’aggredito, il giovane somalo, che è uscito urlando dalla casa correndo a petto nudo e sanguinante in piazzale D’Annunzio, di fronte al Casco di Valentino. Qualcuno ha chiamato il 118 e i carabinieri. I sanitari hanno provveduto a medicare il ferito mentre i militari hanno cercato di ricostruire i fatti e fermare il responsabile dell’accoltellamento. Il quale non aveva fatto molta strada. E stato dapprima portato in caserma, identificato, e poi dichiarato in arresto per lesioni aggravate. Non gli è stato contestato il tentato omicidio perché avrebbe avuto la possibilità di infierire ulteriormente col coltello sulla vittima ma non lo ha fatto. Da qui l’accusa di lesioni. Molti testimoni hanno assistito alla fuga in strada del ferito che urlava di non riuscire a respirare. Ora, da quanto si è appreso, è fuori pericolo.