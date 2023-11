Nuova Questura, perse le tracce. Doveva essere pronta nel 2024

Che fine ha fatto la nuova Questura di Pesaro? Doveva essere realizzata nella caserma militare Cialdini-Del Monte per la primavera del 2024. Siamo a dicembre 2023, e non si è mosso nulla, nemmeno le carte del progetto esecutivo. In Comune non hanno ricevuto nulla. e n haEppure il 7 luglio del 2022, nella sala Metaurense della Prefettura, il ministro della Difesa di allora Guerini insieme alla direttrice nazionale del Demanio Alessandra Dal Verme, avevano firmato e stipulato un accordo che prevedeva la ristrutturazione di 4mila metri quadrati di edificio militare per consegnarlo alla Polizia in via della Liberazione, di fronte all’ospedale San Salvatore. Ecco la cronaca di quel giorno: "Nuova Questura nella ex caserma Cialdini (15 milioni per ristrutturarla). E poi ex Intendenza di Finanza di piazza del Popolo (9,5 milioni), Rocca Costanza (7,5 milioni) e caserma del Monte (7,5 milioni). Ognuno di questi immobili va ristrutturato, adeguato, reso efficiente. E lo Stato ha deciso di farlo mettendo a disposizione di Pesaro circa 40 milioni di euro. Che ci sono. Si comincia con la nuova questura (se ne parla da 25 anni) in via della Liberazione, di fronte all’ospedale. Dovrà essere finita per il 2024, giusto in tempo per l’appuntamento con Pesaro capitale della cultura". Già, ma era una cronaca ottimistica, la realtà è diversa. Nel 2024, a quanto pare, non ci sarà nessuna nuova Questura e forse non si vedrà nemmeno una ruspa in azione. In Comune affermano di non aver visto arrivare nessuna richiesta per la Questura. Il problema è se i finanziamenti avranno la pazienza di aspettare.