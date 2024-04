Nuova Real si impone con Osteria Nuova

nuova r.metauro

1

o.nuova

0

NUOVA REAL METAURO: Ciacci, Copa, Berardi, Grossi, Nodari, Fraternali, Loberti (45’st Biondi) Ceramicoli M., (35’st Giuliani E.), Gambelli, Bracci, Aguzzi. All. Cipolla

OSTERIA NUOVA: Campanelli, Pontellini (28’st Igbin Adams), Leva. Baldelli, Bonci M., Borioni (15’st Nesi L.), Nesi A. (25’st Bonci A.), Capi, Bacchielli (12’st Di Nino), Pasini. Baffioni M. (30’st Cambrini). All. La Volpicella Arbitro: Irene Tirri di Macerata

Rete: 23’st Copa

Ritorna a vincere la Nuova Real Metauro che batte di misura e con fatica un’ottima Osteria Nuova. Si è giocato sul neutro di Montemaggiore al Metauro causa ancora l’indisponibilità del campo di Calcinelli, per questo la dirigenza della società sportiva metaurense ringrazia i cugini della Maior per la collaborazione. La gara si decide a metà della ripresa quando al termine di un batti e ribatti nell’area ospite, Imer Copa, come spesso gli capita, sfrutta la sua statura per svettare su tutti e depositare la palla in rete da pochi passi. Un gol molto importante che permette alla formazione di mister Cipolla di tenere il passo delle prime quando mancano tre gare al termine del campionato.