Nuovi monitor interattivi alla scuola "Ligi"

Alla scuola dell’infanzia ‘Anita Ligi’ di San Lorenzo in Campo negli ultimi giorni sono stati installati 3 monitor interattivi. "Un piccolo, ma importante investimento in tecnologia – sottolinea il sindaco Davide Dellonti -, affinché i nostri baby alunni possano sfruttare al meglio ciò che le innovazioni riescono a fornire loro nell’ambito dell’educazione e formazione anche in tenera età, per prepararli all’ingresso nella primaria". Il primo cittadino aggiunge: "Nonostante tante difficoltà, dal 2018 i bambini della scuola dell’infanzia possono svolgere le loro attività in un edificio completamente rinnovato, sicuro, adeguato sismicamente, con un’impiantistica antincendio all’avanguardia ben oltre ciò che le norme prescrivono. Una scuola in pieno centro, perché il centro va vissuto e non depauperato di servizi. E continuiamo sempre ad investire in questa direzione, per rendere gli ambienti sempre più gradevoli, come la nuova tinteggiatura lavabile nelle 4 sezioni del plesso, di 4 colori pastello diversi (verde, rosa pesca, giallo ed ocra), grazie a dei fondi del Ministero per la fascia 0-6 anni che ad inizio anno scolastico abbiamo voluto in parte destinare proprio al’edificio di viale Regina Margherita". Il primo cittadino aggiunge: "Siamo certi che i docenti sapranno sfruttare le potenzialità didattiche dei nuovi schermi interattivi e coinvolgere in questa bella, nuova, avventura di apprendimento i nostri bambini. A loro il ‘grazie’ della comunità per il lavoro che quotidianamente svolgono con grande passione e dedizione".

s.fr.