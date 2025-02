Oltre al raggiro anche la beffa. Le hanno dettato una lettera

’Io sottoscritta’. "Inizia così una dichiarazione che mi hanno dettato per telefono i truffatori e che mi hanno fatto ricopiare di mio pugno in duplice copia", racconta la pesarese che per riservatezza non vuole comparire con nome e cognome e che, scoperta la truffa, si è ritrovata con questi fogli scritti in tutta fretta e che, oltre alla truffa, costituiscono una vera beffa.

Ecco uno stralcio della lettera.

"Sono stata contattata dai carabinieri. Venivo avvisata dell’incidente stradale causato da mia figlia. Hanno trovato un ottimo patteggiamento con un accordo bilaterale pronto a soddisfare entrambe le parti con un risarcimento danni. In qualità di mamma ho anticipato il risarcimento danni per conto di mia figlia, per far ritirare le denunce penali a carico del mio familiare".