Omaggio a Garcia Lorca con Lina Sastri e regìa di Lluis Pasqual Il regista spagnolo Lluis Pasqual porta in scena "Nozze di sangue" di Garcia Lorca al Teatro Rossini di Pesaro, con la talentuosa Lina Sastri come protagonista. Lo spettacolo unisce prosa, danza e canto in un'interpretazione poetica e non naturalistica dell'opera.