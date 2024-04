Omaggio a Henry Mancini dalla Mostra del Cinema

Iniziano ad essere svelate le prime anticipazioni della 60ª edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, in programma a Pesaro dal 14 al 22 giugno 2024, nell’anno in cui la città è protagonista in Italia e nel mondo come Capitale Italiana della Cultura 2024.

Per il tradizionale appuntamento con la Giornata Mondiale della Musica l’omaggio in Piazza del Popolo venerdì 21 giugno sarà dedicato a Henry Mancini, compositore, direttore d’orchestra e arrangiatore americano di origine italiane e di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita (16 aprile 2024), autore di soprattutto di musiche da film tra cui Moon River, colonna sonora di Colazione da Tiffany, il tema della Pantera Rosa e di Peter Gunn e le musiche de I Girasoli di Vittorio De Sica.

Il concerto è realizzato dal Dipartimento Jazz del Conservatorio Rossini con gli arrangiamenti a cura di Gian Marco Gualandi, Vincenzo Presta e Massimiliano Rocchetta: i 3 maestri si alterneranno sul podio a dirigere un’orchestra sinfonico-ritmica di 43 elementi che ripercorrerà un repertorio di una dozzina di brani tratti da indimenticabili film e serie tv, mentre le immagini scorreranno sullo schermo, per una perfetta serata di cinema e musica.

"Nell’anno di Pesaro Capitale italiana della cultura – commenta Daniele Vimini, vice sindaco di Pesaro e presidente della Fondazione Pesaro Nuovo Cinema –, la collaborazione tra Mostra internazionale del nuovo cinema e Conservatorio Rossini in occasione della festa della Musica del 21 giugno prosegue celebrando il centenario della nascita del compositore e direttore d’orchestra Henry Mancini, una figura che ha saputo coniugare nelle sue composizioni qualità artistica e popolarità. Onorare la sua figura significa tributare il giusto riconoscimento ad un musicista a tutto tondo, figlio di immigrati italiani di umili origini, ma capace di arrivare a frequentare la Juilliard School e poi ad essere assunto alla Universal Pictures".

Prosegue dunque il percorso del direttore artistico di PesaroFilmFest Pedro Armocida che coniuga la Settima Arte con la musica. Come nelle precedenti edizioni l’appuntamento con il concerto riempirà Piazza del Popolo in una grande festa.

