O’Neill in scena con Gabriele Lavia. Biglietti in vendita

È già aperta la vendita e la prevendita online per Lungo viaggio verso la notte, con Gabriele Lavia (foto) sul palco ed anche alla regìa. Lo spettacolo sarà al Teatro Rossini da giovedì 20 fino a domenica 23 febbraio. Sul palco, assieme al grande attore, Federica Di Martino con Jacopo Venturiero, Ian Gualdani e Beatrice Ceccherini.

Scritto da Eugene O’Neill tra il 1941 e 1942, Lungo viaggio verso la notte dopo la morte dell’autore vinse il Premio Pulitzer per la drammaturgia nel 1957 ed è considerato il capolavoro del drammaturgo statunitense. Ha avuto numerose messe in scena in tutto il mondo con la prima in Italia nel 1957 al Teatro Valle di Roma a cura di Renzo Ricci. Dell’opera Sidney Lumet diresse la regìa per il primo adattamento cinematografico nel 1962 con Katharine Hepburn e Ralph Richardson.

Per O’Neill fu un’opera centrale, una sorta di opera-confessione (il padre di O’Neill era stato un attore di grande successo, come il protagonista della sua opera teatrale). La casa-prigione della “famigliaccia“ che O’Neill ci racconta, in fondo, è proprio casa sua. E qui sta il cammino tortuoso di una possibile messa inscena-viaggio di quest’opera, davvero amara, scritta da O’Neill ormai vicino alla morte per fare un viaggio all’indietro nella sua vita. Un viaggio impietoso dentro l’amarezza di un fallimento senza riscatto. Le vite degli uomini sono fatte di tenerezza e violenza. Di amore e disprezzo. Comprensione e rigetto. Di famiglia e della sua rovina.