Operazione alla prostata e terapie: luminari oggi a convegno Valerio Beatrici, primario di Urologia, organizza un appuntamento per discutere la prostatectomia radicale come trattamento per il carcinoma della prostata. Verranno trattate tecniche chirurgiche sempre più raffinate, come la chirurgia robotica, per ridurre eventi sfavorevoli post-operatori.