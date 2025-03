"Ora ci servono attori giovani"

"Il Teatro Batuffolo nasce nel 2019 – spiega Massimo Buonanno – con la volontà di occuparci del teatro a 360 gradi, offrendo spettacoli per tutti, prosa, commedie ed anche teatro dialettale che a Pesaro ha un grande pubblico. Abbiamo voluto promuovere anche il teatro di improvvisazione, che anche nell’ultimo spettacolo che abbiamo messo in scena, con una rivisitazione dei Promessi Sposi, è andata molto bene. Oggi contiamo circa 90 soci, ma l’80% di questi sono corsisti perché intendiamo il teatro anche come formazione, non solo per giovani ma anche over 65. Lo scorso anno abbiamo anche avviato il centro estivo ’Batuffolandia’, che riproporremo anche quest’anno, rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni, dove è possibile anche fare giochi di apprendimento legati al mondo del teatro".