Fano Calcio: stagione perfetta con 29 vittorie e promozione in Promozione

Il Fano Calcio ha chiuso la stagione con un record difficilmente eguagliabile per i campionati Figc: 29 gare, 29 vittorie, compresa la finale per il titolo provinciale di Terza Categoria, vinta ai rigori dopo che i due tempi regolamentari erano terminati sull’1-1. Una stagione da incorniciare non solo per la vittoria in campionato e per i numeri strabilianti fatti registrare ma anche per la qualità del gioco messo in mostra, spesso su campi al limite della… praticabilità, per la determinazione e il carattere messo in mostra dal gruppo e infine per le doti messe in mostra da diversi elementi, specialmente quelli più giovani. Merito senza dubbio di uno staff tecnico che ha imposto fin da subito metodi da professionisti, con mister Spendolini che partito da "secondo" di Cornacchini per un invocato campionato di Promozione si è trovato a guidare la squadra in Terza Categoria, e ovviamente della "differenza" fatta in campo da giocatori come Omiccioli, Nodari e Bianchi che hanno dato l’imprinting ad un Fano Calcio che vuole riconquistarsi l’attenzione degli sportivi fanesi.

Sotto l’ala protettrice dei senatori, diversi ragazzi hanno avuto la possibilità di mettere in mostra le loro doti personali durante tutto l’arco della stagione. A cominciare dal capocannoniere del Fano e del campionato, il centravanti Riccardo Giovanelli, classe 2006, autore di 27 reti, per proseguire con Alessandro Sabattini, classe 2005, un esterno d’attacco dinamico e veloce, poi giovani che hanno giocato meno ma che presentano interessanti prospettive grazie alla loro carta di identità, come i classe 2008 Tullio Riggioni, Casoli e Orazi e chiudere con alcune sorprese che meritano di essere ri-valutate come Niang, Sodani, D’Anzi, Mea e Manuelli nell’ottica di un campionato ben superiore. Già, perché la promozione in Seconda Categoria guadagnata sul campo non verrà sfruttata in quanto la società di via Toscanini è attesa ad un triplo salto in avanti, fino alla Promozione, campionato al quale potrà iscriversi appena perfezionato in tutti i suoi passaggi amministrativi l’accordo con il Sant’Orso. Un salto che potrebbero fare anche molti di questi giocatori.

Silvano Clappis